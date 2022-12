Prima pagina Tuttosport: “Smalling: riecco Juve-Inter!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 10 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato estivo. Focus sul difensore della Roma Smalling, in scadenza di contratto a fine anno. Il difensore piace sia ad Allegri che a Marotta, possibile quindi una sfida con l'Inter come quello per Thuram. Alla continassa torna Chiellini.