Quotidiani sportivi, le prime pagine: Messi ride, Neymar piange

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 10 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Emiliano Guadagnoli

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 10 dicembre 2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i Mondiali: in primo piano i due lati della medaglia, la gioia di Leo Messi e la sconfitta di Neymar Jr. I simboli dell'Argentina e del Brasile. Spazio, poi, alla sfida di oggi tra Inghilterra e Francia, valida per un posto in semifinale. Più in basso, focus sul calciomercato del Milan: frenata tra i rossoneri e Ziyech che pretenderebbe troppo dal punto di vista dello stipendio. A sinistra il caso Trentalange e D'Onofrio, mentre a destra il ritorno in campo in Serie A di Romelu Lukaku, previsto per la sfida contro il Napoli.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 10 dicembre 2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Ride soltanto Messi, mentre piange Neymar, i due simboli massimi dell'Argentina e del Brasile. La cornice i calci di rigore. Sotto il caso Trentalange che avrebbe coperto l'ex procuratore, finito in carcere per traffico di stupefacenti. A destra invece, focus sul nuovo Ds della Juventus: molti i nomi fra cui Berta, Massara e Tare.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, venerdì 10 dicembre 2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Smalling. Il contratto del difensore della Roma è in scadenza e potrebbe portare al duello tra Juventus e Inter. In alto spazio ai Mondiali, con la Croazia che fa piangere Neymar e Messi che gioisce con la sua Argentina. Di lato la presentazione delle sfide odierne: Inghilterra contro Francia e Marocco contro Portogallo. In basso spazio al Torino che oggi alle 16 sfiderà in amichevole l'Espanyol. A destra spazio dedicato agli sci e a Sofia Goggia.