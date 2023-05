Prima pagina Tuttosport: ” La missione di Giuntoli”

L'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. La missione di Giuntoli. Anche Elkann conferma gli indizi sul prossimo DS bianconero. In alo la Champions League. Milan-Inter da impazzire. Real-City show: che botti. Gol fantastici: De Bruyne replica a Vinicius, per Ancelotti è dura. Pioli prova in extremis Leao. Inzaghi: "Il top della carriera". Dall'Arabia, 600 milioni per Messi. In basso: insulti razzisit per Vlahovic: chiusa la curva dell'Atalanta. Si chiude con gli altri sport. Roma, via al grande tennis. Il clou è Fognini-Murray. Marquez lo speronatore assolto per vizio di forma. Evenepoel molla la Rosa, ma arriva senza squadra. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).