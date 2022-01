Prima pagina Tuttosport: “Special Juve!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 10 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 10 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'importante e clamorosa vittoria della Juventus in casa della Roma. I bianconeri, sotto 1-3 al 70', rimontano e vincono 4-3 segnando tre gol in 7' ai giallorossi di José Mourinho! Artefici dell'impresa, per la squadra di Massimiliano Allegri, l'ottimo Manuel Locatelli, poi Dejan Kulusevski e infine Mattia De Sciglio. Dramma, però, per Federico Chiesa: ginocchio k.o., si teme un infortunio molto serio.