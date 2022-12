Prima pagina Tuttosport: “Inchiesta Juve, ecco i fatti!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 9 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus . Il quotidiano torinese parla dei processi, dei capi d'accusa, delle plusvalenze, della manovra sui stipendi e dei rapporti con i procuratori. Il tutto mentre Moise Kean , attaccante bianconero, sta stupendo tutti - tecnico Massimiliano Allegri incluso - negli allenamenti alla Continassa.

In alto, sotto la testata, si parla della corte di Atalanta, Benfica e Torino per Robert Renan, classe 2003, difensore centrale del Corinthians e del Brasile Under 20. Per concludere, ecco i Mondiali in Qatar, con la presentazione di Croazia-Brasile delle ore 16:00 e Olanda-Argentina delle ore 20:00, primi due quarti di finale della competizione.