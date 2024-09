Prima pagina Tuttosport: “Janni King”. Poi anche un po’ di calcio

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio in apertura a Jannik Sinner. Il tennista italiano, infatti, ha vinto gli US Open a New York battendo, in una finale senza storia, lo statunitense Taylor Fritz. Per l'altoatesino, sempre più numero 1 al mondo, secondo slam del 2024 e della carriera. Mai un azzurro è stato capace di simili imprese.