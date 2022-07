Prima pagina Tuttosport: Pogboom ed estasi Di Maria

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 9 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando ovviamente di Juventus e del doppio colpo messo a segno dai bianconeri. Ieri è arrivato Paul Pogba, francese classe 1993, ed è stato ufficializzato Angel Di Maria, argentino classe 1988. Non c'è spazio per il Milan in prima pagina.