Prima pagina Tuttosport: “Nuova Juve, difesa e rilancio”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus . Il club bianconero punterà, per il prossimo futuro, su un 'governo tecnico' in dirigenza e sui giovani in campo. Tenendo, però, alta l'asticella delle ambizioni sul mercato . Il direttore sportivo Federico Cherubini medita l'addio, mentre il futuro dell'allenatore Massimiliano Allegri verrà discusso a fine stagione.

In casa Torino lesione muscolare per Karol Linetty, mentre si valuta, per gennaio, non soltanto un'offerta per M'Bala Nzola allo Spezia, ma anche per Arkadiusz Reca. Parte l'asta, intanto, per i gioielli dei Mondiali: occhi in particolare su Azzedine Ounahi, marocchino dell'Angers, poi Timothy Weah, statunitense del Lille e Gonçalo Ramos, portoghese del Benfica.