Prima pagina Tuttosport: “Stato di grazia: Vlahovic, gol al razzismo”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 8 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo della Juventus di Massimiliano Allegri in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una partita importante in chiave della qualificazione alla prossima Champions League decisa dalle reti di Samuel Iling-Junior e Dušan Vlahović. Bianconeri convincenti, con il serbo che è riuscito anche ad andare in rete contro il razzismo.