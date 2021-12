Prima pagina Tuttosport: “Vai, Ibra! Vamos, Inter!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 7 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 7 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'appello a Milan e Inter di compiere un'impresa in Champions League. Il Diavolo, che sarà guidato in attacco da Zlatan Ibrahimović, affronterà il Liverpool: vincendo, potrebbe approdare agli ottavi di finale del torneo. Sempre, però, che il Porto non vinca l'altra sfida del girone contro l'Atlético Madrid.