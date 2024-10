Prima pagina Tuttosport: “Flop dal dischetto. Poi Gud affonda il Milan”

Nel finale, infatti, Douglas Luiz provoca un rigore per gli ospiti, trasformato da Răzvan Marin. La Juve gioca bene, ma non concretizza. Perde, nell'intervallo, Teun Koopmeiners per un fastidio muscolare e, negli ultimi minuti di partita, anche Francisco Conceição, espulso per doppia ammonizione. La seconda per simulazione, per il quotidiano torinese, "inventata".

Furia Roma a Monza: 1-1 all'U-Power Stadium, ma che rigore negato per un fallo sembrato netto su Tommaso Baldanzi! Botti, invece, al 'Franchi' di Firenze in occasione del posticipo Fiorentina-Milan. Risultato finale, 2-1 per i viola di Raffaele Palladino (in gol con l'ex Yacine Adli e Albert Guðmundsson) contro i rossoneri di Paulo Fonseca (a segno con il solito Christian Pulisic).

Protagonisti, però, i calci di rigore e i portieri. Tre penalty assegnati, tutti parati. Prima Mike Maignan irretisce dal dischetto Moise Kean. Poi David De Gea fa meglio: dice di no sia a Theo Hernández sia a Tammy Abraham. Saltano i nervi a Theo, espulso nel finale per insulti all'arbitro.

Allarme totale, per concludere, in casa del Torino di Paolo Vanoli. Dopo un ottimo inizio di stagione, tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. L'attaccante principe dei granata, il colombiano Duván Zapata, poi, rischia di rimanere fuori per gran parte della stagione per un grave infortunio.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 7 ottobre 2024