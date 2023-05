Prima pagina Tuttosport: “Monchi: ‘Juve, credi in Chiesa’”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 7 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Monchi, direttore sportivo del Siviglia, che parla della Juventus, avversaria della squadra andalusa nelle semifinali di Europa League. Argomento della chiacchierata, i bianconeri e Federico Chiesa, ma anche il sogno di Monchi di incontrare la Roma, squadra per cui ha lavorato per varie stagioni.