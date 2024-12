Prima pagina Tuttosport – Atalanta-Milan, Donadoni: “Dea da Scudetto”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 6 dicembre 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 6 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il mondiale per Club. Thiago Motta, ancora Guardiola. Inter, trappola River Plate. Missione Torino, salvare Vanoli. Tris Noslin, la Lazio batte il Napoli in Coppa Italia. Salah in scadenza, chi vuole prenderlo? Atalanta-Milan, Donadoni: "Dea da Scudetto". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.