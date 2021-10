Prima pagina Tuttosport: “Invincibili, all’assalto!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 6 ottobre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 6 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'assalto degli Azzurri, invincibili, di Roberto Mancini alla Nations League. Stasera, ore 20:45, a 'San Siro' c'è infatti la semifinale Italia-Spagna. Intanto, sul fronte mercato, Dušan Vlahović non rinnova con la Fiorentina ed andrà via: scatta il piano della Juventus per prendere il bomber serbo, classe 2000.