Prima pagina Tuttosport: “Nations League, stasera Francia-Italia”

L'Italia, in campo alle ore 20:45 al 'Parco dei Principi' di Parigi, lancerà Samuele Ricci (Torino) in cabina di regia e conterà su Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano, che in questo stadio, con la maglia del PSG, è di fatto di casa. Sorride l'Italia Under 20, ieri vittoriosa per 2-1 in Repubblica Ceca in una partita di Elite League. A segno Aaron Ciammaglichella, talento del Torino.