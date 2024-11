Prima pagina Tuttosport: “Ancelotti: ‘Milan, bisognava fermarsi'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 5 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva ad Olivier Létang, Presidente del Lille che, questa sera, alle ore 21:00, riceverà allo stadio 'Pierre Mauroy' la Juventus di Thiago Motta per la 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025.