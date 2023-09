Prima pagina Tuttosport: “Chiesa sfida tutti”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 5 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il momento di Federico Chiesa, attaccante della Juventus. Dopo un'estate sul mercato per via di un contratto pesante, è diventato titolare fisso della formazione di Massimiliano Allegri: i tifosi bianconeri lo adorano e si schierano sempre dalla sua parte.