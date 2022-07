Prima pagina Tuttosport: “Zaniolo corre verso la Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 5 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della trattativa per portare Nicolò Zaniolo alla Juventus in questa sessione estiva di . Con la cessione, invece, di Matthijs de Ligt, che piace a Chelsea e Bayern Monaco, la 'Vecchia Signora' lancerebbe l'assalto a Kalidou Koulibaly e Gleison Bremer.