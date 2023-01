Prima pagina Tuttosport: “Urlo Milik, Juve a -7!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 5 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'urlo di Arkadiusz Milik . Del bomber polacco, infatti, il calcio di punizione che decide Cremonese-Juventus 0-1 allo 'Zini' nel recupero della partita. Bianconeri, ora, a -7 dal Napoli di Luciano Spalletti , sconfitto a 'San Siro' dall' Inter . Nerazzurri vittoriosi - e di nuovo nel giro Scudetto - con il gol di Edin Džeko .

Spazio, poi, alla vittoria del Milan in casa della Salernitana: 1-2, firmato da Rafael Leão e Sandro Tonali. I rossoneri non vogliono abdicare nella lotta al titolo. Soltanto un pareggio, con tante polemiche, per il Torino in casa contro l'Hellas Verona (1-1): critiche del quotidiano torinese al Presidente Urbano Cairo.