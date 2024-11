Prima pagina Tuttosport: “Atalanta, mago Gasp rilancia tutti!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 4 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Atalanta, partita della 11^ giornata della Serie A 2024-2025 terminata incredibilmente 0-3 al 'Maradona'. La capolista cade, infatti, sotto i colpi di Ademola Lookman (doppietta) e Mateo Retegui. Stupisce come l'allenatore degli orobici, Gian Piero Gasperini, sia in grado di migliorare qualsiasi giocatore gli capiti tra le mani.