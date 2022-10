Prima pagina Tuttosport: “Bentornato Chiesa! Lautaro, salvami tu”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 4 ottobre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 4 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ritorno di Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus, infatti, è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo, per la prima volta, dopo il grave infortunio ai legamenti crociati del ginocchio, che, a conti fatti, l'ha tenuto fuori per nove mesi.

Per il rientro l'ex viola ha messo nel mirino le partite di Champions League contro Benfica e PSG. Intanto, però, c'è da battere due volte il Maccabi Haifa. Per la sfida di domani, ore 21:00, all'Allianz Stadium, si va verso un tridente 'pesante' in attacco, composto da Ángel Di María, Dušan Vlahović ed Arkadiusz Milik.

In alto, sotto la testata, si parla di Inter-Barcellona di questa sera in Champions. L'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi spera nel recupero di Lautaro Martínez, ancora in dubbio per il match di 'San Siro'. Il tecnico rischia la panchina e punta tutto sul 'Toro' per conquistare tre punti contro i catalani.

Commento finale, poi, sulla vittoria per 2-1 dell'Udinese sul campo del Verona e sul Torino di Ivan Jurić. Il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, è già in giro per l'Europa alla ricerca di rinforzi per il calciomercato di gennaio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 4 ottobre 2022