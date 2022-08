Prima pagina Tuttosport: “Juve, sprint Kostic. Pressing Muriel”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'esito del vertice di calciomercato avvenuto ieri in casa Juventus. La linea emersa è quella di rinforzare l'attacco. Motivo per cui i bianconeri hanno messo nuovamente nel mirino Filip Kostic, esterno offensivo dell'Eintracht Francoforte, per il quale si può chiudere velocemente, e Luis Muriel, centravanti dell'Atalanta, andato in pole position. Per il centrocampo, occhio sempre a Leandro Paredes, ma bisognerà aspettare.