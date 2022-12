Prima pagina Tuttosport: “La Juve non si piega”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 3 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus. Il dimissionario Consiglio d'Amministrazione ha riscritto il bilancio della stagione 2021-2022 accogliendo soltanto in parte i rilievi della Consob. Ribadisce, così, la propria innocenza. Nel caos provocato anche dalle intercettazioni, le istituzioni del calcio italiano invitano a non fare la caccia alle streghe.