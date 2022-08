Prima pagina Tuttosport: “Pogba 35 giorni (con rischio)”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 3 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della decisione di Paul Pogba, centrocampista della Juventus, in merito al suo infortunio al menisco. Non si opererà, ha scelto la terapia conservativa. Starà fuori, dunque, soltanto un altro mese più o meno. Così il 'Polpo' parteciperà ai Mondiali in Qatar con la Francia. C'è, però, un rischio ricaduta per i bianconeri.