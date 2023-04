Prima pagina Tuttosport: “Festa Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 2 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport, in edicola oggi, apre con la Serie A. Kean piega il Verona in un clima di euforia. Martedì la Coppa Italia contro l'Inter in crisi. Festa Juve. La scalata continua nonostante qualche brivido: terza vittoria consecutiva, zona Chamions a - 4. Allegri: "Consolidato il secondo posto sul campo, 59 punti sono tanti". Ovazioni per Del Piero, di nuovo allo Stadium. Spazio anche alle altre partite della Serie A, al Torino e agli altri sport. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).