Prima pagina Tuttosport: “Derby, vince San Siro. Vlahovic senza paura”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 2 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Inter, il derby di Milano valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia e terminato 0-0. Chi ha vinto veramente, però, è stato lo stadio di 'San Siro'. Il messaggio di Andriy Shevchenko per la pace in Ucraina, le 50mila bandierine con i colori gialloblu per il sostegno al popolo ucraino e per invocare la fine del conflitto, la partecipazione del pubblico rossonero. Meglio sicuramente di quanto successo in campo.