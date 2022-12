Prima pagina Tuttosport: “Giù le mani dalla Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 1° dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della replica della Juventus alla Procura Federale contro possibili sanzioni sportive per via del caos in società degli ultimi giorni. Anche la F.I.G.C., nella persona del Presidente Gabriele Gravina, si schiera al fianco del club di Corso Galileo Ferraris.