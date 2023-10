Prima pagina Tuttosport: “Aggrappati a Chiesa”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 1 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Vlahovi e Milik danno forfeit. La Juve ha Kean e Chiesa. In alto Lautaro si fa in 4 e rialza l'Inter. Sulla destra Osimhen e Kvara risposte dal Napoli. Juric sotto esame. Guardiola gelato. In basso Mourinho: "Non sono io il problema della Roma". Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.