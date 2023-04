Prima pagina Tuttosport: “Vi vogliamo ancora qui”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi apre con la Juventus. "Vi vogliamo ancora qui". Scanavino e il futuro Juve con Rabiot e Di Maria. L'Ad apre al rinnovo del francese e del fideo. "Siamo al lavoro". Stasera il Verona in uno Stadium pieno. In altro il Torino. Il rinnovo del tecnico è l'incognita Toro. Cairo: "Juric? Non è un tema". In basso guaio Napoli. Osimhen, rischio Champions. In basso a sinistra si chiude con gli altri sport. F1, ma siete diventati matti. Meccanici vietato esultare. MotoGP, intervista a Pernat. "Marquez? E chi lo vuole più...". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).