Prima pagina Tuttosport: “Milan, l’azzardo di Conceicao”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 28 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commovente addio di Danilo alla Juventus: il difensore brasiliano torna in patria e firma con il Flamengo. I bianconeri, che domani giocheranno in casa in Champions League contro il Benfica, ufficializzano intanto Renato Veiga, giunto in prestito dal Chelsea e pensano al centrocampista Carney Chukwuemeka, sempre di proprietà dei 'Blues'.