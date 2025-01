Prima pagina Tuttosport: “Il Milan aspetta Rashford, ma il Barça ci riprova”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 16 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'arrivo di Randal Kolo Muani, attaccante francese del PSG, alla Juventus con la formula del prestito secco. Svolgerà in giornata le visite mediche e sarà il secondo acquisto dei bianconeri in questa sessione invernale di calciomercato dopo Alberto Costa, terzino del Vitória Guimarães, ufficializzato ieri.