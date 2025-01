Prima pagina Tuttosport: “La Juventus di Motta, crescita zero”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 26 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della sconfitta subita in rimonta, per 2-1, dalla Juventus di Thiago Motta sul campo del Napoli del grande ex bianconero, Antonio Conte. Juve avanti nel primo tempo con Randal Kolo Muani, subito in gol al suo debutto con la maglia della 'Vecchia Signora' e da titolare. Poi, nella ripresa, il disastro.