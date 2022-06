Prima pagina Tuttosport: “Rivoluzione Pogba. Inter-Dybala, occhio al Real”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 23 giugno 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 23 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno di Paul Pogba alla Juventus, calciatore che in bianconero potrebbe riscattarsi dopo gli ultimi anni passati al Manchester United.

In alto spazio alla trattativa Inter-Dybala, con l'ormai ex bianconero che potrebbe non trasferirsi più in nerazzurro. Sulla Joya, infatti, ci sarebbe anche l'interesse del Real Madrid.

A destra, il Torino potrebbe chiudere per Luis Henrique, mentre Francesco Acerbi potrebbe essere il colpo 'low cost' per rinforzare la difesa del Milan.

In basso viene riportata i fatti inerenti all'indice di liquidità, con il TAR che ha respinto il ricorso della FIGC. Mentre Ferrieri Caputi sarà la prima donna arbitro in Serie A. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Prima pagina Tuttosport 23/06/2022