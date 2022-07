Prima pagina Tuttosport: “Mani Juve su Bremer” | News

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 19 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la news di calciomercato del momento, che riguarda la Juventus: i bianconeri, per sostituire il partente De Ligt, avrebbe deciso di piombare su Bremer tentando il sorpasso sull'Inter. Intanto a destra viene riportato il malumore dei tifosi del Torino, non soddisfatti di questa campagna acquisti.