Prima pagina Tuttosport: “Bravo Paul, questo voglio!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 17 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'analisi esclusiva degli allenamenti della Juventus. In particolar modo, focus sulle richieste di Massimiliano Allegri al centrocampista Paul Pogba. Il tutto mentre De Ligt è in procinto di cambiare aria, con Kahn che ha dichiarato che il giocatore vorrebbe vestire la maglia del Bayern Monaco.