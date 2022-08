Prima pagina Tuttosport: “Lukic shock. Depay + Paredes, Juve arriviamo”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 13 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del mercato della Juventus, club che sarebbe molto vicino ad acquistare Memphis Depay e Leandro Paredes. Inoltre Stojkovic, c.t. della Serbia, ha rilasciato delle dichiarazioni su Filip Kostic, calciatore appena acquistato dai bianconeri. Sotto la testata, invece, viene riportato un clamoroso colpo di scena. Lukic, capitano del Torino, avrebbe chiesto la cessione a poche ore dall'inizio del match contro il Monza. In basso focus sulla Serie A, al via oggi con il Milan alle 18.30 che sfiderà l'Udinese, mentre viene riportata la triste perdita di Garella, ex portiere che vinse due scudetti con Verona e Napoli. Ecco la prima pagina di oggi(clicca per ingrandire).