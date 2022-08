Prima pagina Tuttosport: “Max scarta il regalo. Toro, preso Miranchuk”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il mercato della Juventus. Oggi è il giorno di Kostic, mentre in bianconero potrebbero arrivare anche Depay e Martial. Di fianco i movimenti in entrata del Torino, con i granata che hanno preso sia Miranchuk che Vlasic e sarebbero vicini a Hien. Viene riportato anche il successo in Supercoppa UEFA da parte del Real Madrid (2-0 contro l'Eintracht Francoforte) così come viene riportato un focus centrato sullo 'stress' causato dal calciomercato. Infine approfondimento anche sulle novità che riguardano gli arbitri. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).