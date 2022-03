Prima pagina Tuttosport: “Questo è Vlahovic”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 4 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 4 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Andriy Shevchenko. L'ex attaccante del Milan continua a lanciare messaggi in merito a quanto sta succedendo nella 'sua' Ucraina, riversando le colpe nel Presidente della Russia, Vladimir Putin.

Si continua a parlare anche di Fiorentina-Juventus, gara valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia a terminata 1-0 in favore dei bianconeri. In particolar modo, il quotidiano torinese sottolinea il grande gesto di sportività di Dusan Vlahovic, il quale, al termine della partita, è andato a rincuorare il suo ex compagno di squadra Lorenzo Venuti dopo aver realizzato un clamoroso autogol.

Si parla anche di Inter, che questa sera affronterà la Salernitana in campionato e con una vittoria potrebbe ritornare in vetta alla classifica. Inoltre l'ex allenatore del Milan, Alberto Zaccheroni, ha rilasciato un'intervista in esclusiva. Così come si parla anche delle condizioni del portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic, il quale non è al meglio e al suo posto potrebbe giocare Gemello.

Spazio anche alla Formula 1, con Max Verstappen pronto a rinnovare il suo contratto con la Red Bull per altri 5 anni, dove andrà a guadagnare più di 180 milioni di euro. Chiusura con le notizie del Tennis, con l'Italdavis che riparte da Jannik Sinner (clicca per ingrandire).

