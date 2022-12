Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto ci risiamo”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno della Serie A, con la sfida tra Inter e Napoli: "Scudetto ci risiamo". Anno nuovo e subito Lukaku-Osimhen. In alto l'intervista e Gigi Riva su Pelé: "Non aveva difetti, ma vorrei giocare quella finale". A destra l'intervista esclusiva a Clarence Seedorf: "Juve motivata. Allegri, servono solo uomini veri". Sotto il Milan che perde malamente per 3-0 contro il PSV: "Né punte né difesa. Milan altro KO e scatta l'allarme". In basso la chiusura con Crisitano Ronaldo all'Al Nassr: CR7 sceicco da un miliardo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).