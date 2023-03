Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Onana cambia l’Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 31 marzo . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con l'Inter. Onana cambia l'Inter. Il Chelsea vuole il portiere: soldi per il mercato. Il camerunese vale 40 milioni, può aprire a Chalobah e al Lukaku-bis. L'idea di Vicario in nerazzurro. In alto la Juventus. Caso stipendi, chiusa l'indagine: in vista penalità o maximulta. Attenta Juve rischi altri punti. Sulla colonna destra. La prova Champions. Napoli-Milan, Spalletti con gli assi. Pioli con il suo fortino. Chi mette più paura. Baldanzi nel mirino dei rossoneri. Trequartista da Diavolo se Brahim Diaz tornerà al Real Madrid. Osi Osa. Gol africani in Serie A, Osimhen insidia Weah. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).