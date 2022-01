Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ancora Ibra”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 31 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 31 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con Zlatan Ibrahimović. L'attaccante del Milan ha il sogno di vincere lo Scudetto con il Diavolo e di giocare i Mondiali in Qatar. Cresce, pertanto, la voglia di rinnovare il contratto per un'altra stagione.