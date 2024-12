Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fonseca, è finita. Arriva Conceicao”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 30 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'esonero di Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore del Milan. Tensioni con la squadra e il club alla base della scelta dei rossoneri. Al suo posto arriva un altro portoghese, Sérgio Conceição: in giornata a Milano, sarà già in panchina nella 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita).