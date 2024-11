Prima pagina Gazzetta dello Sport: Milan-Empoli, la voglia del Diavolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 30 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. La voglia del Diavolo. Alle 18 c'è Milan-Empoli per cominciare la rimonta. Fonseca ci crede. In alto l'intervista a Matthaus. Motta vuole Ferguson. Donnarumma in bilico: col PSG non arriva ancora il rinnovo. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.