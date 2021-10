Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Signora si cambia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 30 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 30 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le possibili mosse della Juventus nel calciomercato di gennaio: obiettivi Axel Witsel ( Borussia Dortmund ) e Dušan Vlahović ( Fiorentina ).

Si parla, quindi, del big match di domani in Serie A tra Roma e Milan , con José Mourinho che sfida Stefano Pioli e del compleanno di Diego Armando Maradona , che oggi avrebbe compiuto 61 anni. Intervista esclusiva, quindi, con Lothar Matthäus , ex Inter , che parla di Nicolò Barella .

Infine, chiosa sul nuovo stadio di Milano: via libera alla sua realizzazione, ma non sarà pronto prima del 2027. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).