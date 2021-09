Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Signora d’Europa”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 30 settembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 30 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, apre con la vittoria interna, 1-0, della Juventus sul Chelsea nella seconda giornata dei gironi della Champions League 2021-2022. Decisivo un gol di Federico Chiesa in apertura di ripresa. Vince anche l'Atalanta, sempre 1-0 in casa, contro lo Young Boys: gol di Matteo Pessina. Out Robin Gosens per un infortunio muscolare.