Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lukaku, che botta. Leao a tutta”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 30 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del confronto a distanza tra Romelu Lukaku (attaccante dell'Inter) e Rafael Leão (attaccante del Milan). Il primo, infatti, si è infortunato e oltre a saltare Inter-Cremonese di stasera, mancherà anche per il derby contro i rossoneri e in Champions League contro il Bayern Monaco. Il secondo, invece, oggi non avrebbe dovuto giocare Sassuolo-Milan: le assenze, però, di Ante Rebić e Divock Origi lo spediscono in campo.