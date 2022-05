Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Maldini casa Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 30 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 30 maggio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando molto di Milan. Sembra infatti vicina l'intesa tra RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale, che domani acquisterà la maggioranza del club rossonero da Elliott, e Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero.

Alle porte un incontro tra Cardinale e l'ex capitano per definire le strategie future. Jean-Pierre Papin, centravanti del Diavolo per due stagioni dal 1992 al 1994, in un'intervista esclusiva alla 'rosea' consiglia l'acquisto del connazionale Christopher Nkunku (RB Lipsia).

Ieri, intanto, celebrazioni per la Champions League del Real Madrid, con Carlo Ancelotti che non intende fermarsi: punta alla 15^ coppa per i 'Blancos'. Intervista, poi, con Giorgio Chiellini, che lascia la Juventus per tentare l'avventura nella MLS. La sua intenzione, ad ogni modo, è quella di tornare in bianconero un giorno da dirigente.

Infine, chiosa con il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, promosso in Serie A dopo la vittoria per 3-4 sul campo del Pisa dopo i tempi supplementari della finale playoff. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

