Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Restano!”

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con due rinnovi importanti. Restano! Campioni senza fine. Il Milan, la Juve e un doppio si. Giroud e Di Maria. Per il francese accordo fino al 2024, ma è pronto a chiudere in rossonero. Ora tocca a Leao. Per l'argentino, decisione presa. Resta in bianconero anche senza coppe. La staffetta Spalletti-Pioli e lo scudetto della fatica. In alto: inchiesta sarà un aprile esagerato. Quanto si gioca. Le 70 partite a stagione sono ormai vicine. Perché serve una dieta. In basso. Bastoni si tratta per il rinnovo. Si chiude con il ricordo di Pantani. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).