Prima pagina Gazzetta dello Sport: “I signori Scudetto votano Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 30 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al Milan di Stefano Pioli, primo in classifica in Serie A. Intervistati in esclusiva dalla 'rosea' 10 pluricampioni d'Italia: la maggioranza di loro pensa che il Diavolo possa arrivare in testa in fondo alla lotta per il titolo con Napoli, Inter e Juventus.