Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, Nazionale e Inter-Dybala

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al Milan di Stefano Pioli, primo in classifica in Serie A. Intervistati in esclusiva dalla 'rosea' 10 pluricampioni d'Italia: la maggioranza di loro pensa che il Diavolo possa arrivare in testa in fondo alla lotta per il titolo con Napoli, Inter e Juventus. Si parla, quindi, della questione del nuovo stadio di Milano, con Milan e Inter che, pur privilegiando l'idea di costruirlo a 'San Siro', si sono detti aperti a nuove ipotesi e nuove soluzioni. In alto, sotto la testata, si parla del successo (3-2) dell'Italia in amichevole contro la Turchia: doppietta di Giacomo Raspadori. Negli spareggi per i Mondiali, invece, perde 0-2 la Svezia di Zlatan Ibrahimović: il bomber gialloblu non andrà in Qatar, ma continuerà a giocare un altro anno in rossonero. Domenica sera, infine, si giocherà Juventus-Inter: è anche la partita del dirigente Giuseppe Marotta, ex bianconero ed oggi nerazzurro, che prova a prendere Paulo Dybala a parametro zero.